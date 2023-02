Ratowanie życia ludzkiego jest bezcenne, podziękowanie od Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu Data publikacji 02.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu gościł młody mężczyzna, którego zachowanie godne jest podziękowania i naśladowania. Szef wałeckiej jednostki podziękował mieszkańcowi Trzcianki za wzorową postawę i zachowanie. Jak wynikało z rozmowy z zaproszonym gościem to nie pierwszy jego odruch ratowania życia ludzkiego.

Pan Robert Krajewski, bo o nim mowa jest mieszkańcem Trzcianki ale pracuje w Wałczu. To właśnie dzięki jego właściwej reakcji i postawie nie doszło być może to tragicznego finału poszukiwań zaginionego 81 letniego mieszkańca naszego miasta. Około godziny 17.00 policjanci z jednostki policji w Wałczu otrzymali informację, a następnie przyjęli zawiadomienie o zaginięciu starszego pana. Jak wynikało z rozmowy z małżonką seniora wyszedł on z domu przy ulicy Kościuki do garażu i niestety stracił orientację, dlatego też nie potrafił wrócić do miejsca zamieszkania. W przypadku przypisania poziomu I zaginięcia, gdzie istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia poszukiwanej osoby w jednostce policji ogłoszony został alarm dla całego stanu osobowego wałeckiej komendy. W takich przypadkach policyjne działania prowadzone są niezwłocznie i w zakresie zmierzającym do szybkiego odnalezienia osoby.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania za zaginionym. Sprawdzano między innymi tereny wokół miejsca zamieszkania, przyległe do garażu, dworce, szpital. Na szczęście poszukiwania nie trwały długo, jednak schorowany, starszy pan opadał z sił jak się później okazało. Pan Robert akurat był w pracy i na zewnątrz budynku jednej z firm waleckich funkcjonującej na ulicy Kołobrzeskiej.

W pewnej chwili usłyszał słabnący głos wołający o pomoc. Mężczyzna długo nie zastanawiając się udał się w miejsce za zakładem przy lesie, skąd słyszał nawoływania. Zza ogrodzenia zauważył 81 latka, który miał problem z utrzymaniem równowagi i nawoływał o pomoc. Pan Robert jeszcze nie wiedział, że to poszukiwany zaginiony. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Podinsp. Artur Grenda Komendant Powiatowy Policji w Wałczu wręczył niecodziennemu gościowi list gratulacyjny ze słowami podziękowań: … Pana reakcja i pomoc na pewno miały zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo seniora. Pańska postawa zasługuje na podziękowania i godna jest naśladowania. Jestem dumny, że tacy ludzie żyją wśród nas. Składam jednocześnie wyrazy szacunku i uznania, życząc dobrego zdrowia, szczęścia osobistego, oraz satysfakcji i spełnienia marzeń. Jeden odruch serca, może uratować życie.