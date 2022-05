Komenda Główna Policji we współpracy z policjantami z Wałcza i Szczecinka oraz medalistkami igrzysk w Tokio na planie filmowym” Data publikacji 06.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu i w Szczecinku wcielili się w rolę aktorów na potrzeby przygotowywanego przez Komendę Główną Policji spotu edukacyjnego o bezpieczeństwie nad wodą. Film ukaże się przed sezonem letnim i będzie prezentowany dzieciom i młodzieży, podczas spotkań z policjantami w placówkach oświatowych. Ciekawostką jest rola aktorska medalistek igrzysk olimpijskich w kajakarstwie -Tokio 202O.

Właśnie zakończyły się trwające w sumie cztery dni nagrania do spotu edukacyjnego, który będzie przypominał o bezpiecznych zachowaniach nad wodą. Nakręcony wspólnie przez policjantów Komendy Głównej Policji i Komendy Powiatowej Policji w Wałczu oraz w Szczecinku film to apel o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpiecznego przebywania na wakacjach, podczas korzystania z kąpielisk.

Ciekawostką jest udział w spocie medalistek z Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w kajakarstwie- Justyny Iskrzyckiej, Anny Puławskiej, Karoliny Naja i Heleny Wiśniewskiej oraz utytuowanej kajakarki Marty Walczykiewicz. Film zostanie udostępniony na stronach internetowych jednostek, jak również będzie prezentowany, podczas spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

W przygotowanie filmu zaangażowali się: podkom. Mariusz Kurczyk KGP, podkom. Antoni Rzeczkowski KGP, st. sierż. Tomasz Lis KGP, Artur Orliński KGP oraz z KPP Wałcz nadkom. Tomasz Kniat, asp. Beata Budzyń, sierż. szt. Marek Bednarski, sierż., Patryk Nęcka, post. Daria Lipka, post. Łukasz Medoliński i KPP Szczecinek- sierż.szt. Damian Warchol, sierż Łukasz Gębski. Scenerię do filmu stanowiła urokliwa zieleń i tereny Centralnego Ośrodka Sportu i Przygotowań Olimpijskich „Bukowina” w Wałczu.